C'è il monologo "Jastemme, Preghiere e Cunti di un uomo solo" Alle 18.30 alla Rocca dei Rettori

In tanti ieri alla Rocca dei Rettori per il Vernissage della quinta edizione di Sinergie 2019 – Sacrum et Profanum ideato dall’artista Antonella Botticelli, presidente dell’associazione Universo Arte. Il taglio del nastro è stato anticipato dalla presentazione del progetto culturale da parte di Elide Apice che, con l’associazione Culture e Letture, è partner dell’iniziativa, da Angela Ilenia Adamo, presidente UCAI- Unione Cattolica Artisti Italiani, nel ruolo di storica dell’Arte, Anna Rita del Donno, referente del progetto #disabilityfriendly ospitata all’interno di Sinergie, dal rappresentante del CEPI, , Enzo Varricchio, da Ilde Rampino, autrice delle didascalie poetiche e dalla stessa Antonella Botticelli per i saluti.

La serata è stata arricchita dall’Ensemble d'archi MALKUTH con Giuseppe Morante, Dina Caliro, Emilio Compare, Umberto Camerlengo, Emilio Mottola, Debora Bovino, Zaira Cesare, Tommaso Colangelo, Elena Di Meola, Sara Fusco, Paola Iannotti, con la partecipazione del Centro Studi Danza Carmen Castiello ed è stata dedicata al violinista curdo Baris Yazgi, ritrovato annegato abbracciato al suo violino e a lui sono state indirizzate parole di commozione scritte da Enrico Cavllo e declamate da Alda Parrella.

La rassegna gode del La Rassegna gode del patrocinio della Provincia di Benevento, del Comune di Benevento ed è in collaborazione con le associazioni Culture e Letture, Centro culturale Arianna, UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani, resterà aperta nelle Sale della Rocca fino al prossimo 9 giugno con i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 09:30 a 12:30 e dalle ore 16:00 fino al termine degli eventi programmati

Oggi, alle 18:30 tocca a Jastemme, Preghiere e Cunti di un uomo solo monologo-dialogo con Dio e con la solitudine, ideato, diretto ed interpretato da Antonio Vitale a cura di Gruppo Teatro Studio. Lunedì ore 18:00 Il disegno della figura umana nella diagnosi di personalità con Marcello Di Pinto, alle 19:00 La chiamavano bocca di rosa con Lettori Itineranti - Leggere per Leggere e La stazione delle frequenze (Angeloantonio Donisi e Alberto Cervone). Martedì alle 19:00 Frammenti di luce L’indomabile desiderio di verità e bellezza Ideato da Carmen Castiello Coreografie a cura di Giselle Marucci, Ilaria Mandato e Sara Scuderi La voce dell’artista Eugenio Delli Veneri Testi di Carmen Castiello Foto di Alessandro Caporaso Danzatori: Compagnia Balletto di BENEVENTO Allievi dei corsi superiori del Centro Studi Carmen Castiello. Mercoledì alle 18:00 Lo sguardo e oltre da Friedrich a Rothko presentazione del libro con Giorgio Agnisola, Antonella Fusco, Elide Apice, alle ore 19:30 La carità carnale ... piccola performance artistico letteraria a cura di Linda Ocone e Alda Parrella.

Questi gli artisti in mostra: con Alfredo Avagliano, Gabriella Baraldi, Roberta Bartolomucci, Michele Berlot, Stefania Borucchia, Maria Luisa Brignola, Gianluca Calicchio, Emanuele Cardone , Silvia Carpentieri, Chiara Cicala, Airin Col, Agostino Colella, Giovanna Colopi, Carla De Gregorio, Giovanni Diodato , D’Alupa, Roxana Gabriela Esposito, Anna Felvini, Roberto Fradale, Claudio Fusaro, Stefano Garrisi, GF-Art Casamas-sima&Mansi, Renato Iannone, Francesco Libischi , Luigi Lombardo, Angela Maria Marotti , Pasquale Mastrogiacomo, Claudio Morelli , Sergio Morra, Sante Muro, Ginella Orlando, Paola Paesano, Pasquale Palese, Gilda Pantuliano , Maria SibilioPastel, Debora Perosino, Vincenzo Piatto, Arão Pinto, Alexander Sergeevich Pleshkov, Sandro Pontillo, Antonella Prosperi, Orlando Ratto, Silvia Rea, Mirko Roncelli, Francesco Rosina, Anna Russo, Stefania Santoni, Olimpia Siciliano ArteMinta, Teresa Serriello, Enrico Smith, Susanna Yang, Peppe Zotti.