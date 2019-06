Riverberi - Appia in jazz, domani ultima tappa a Forchia Rievocazione Storica della Battaglia delle Forche Caudine

Ultimo e decisivo atto per l’edizione 2019 di “Riverberi - Appia in Jazz”. Il festival diretto da Luca Aquino si chiude domani a Forchia, con il recupero della data prevista per la serata inaugurale del 12 maggio, poi rinviata a causa del maltempo. L’appuntamento è per le 19 in viale Forche Caudine, con la Rievocazione Storica della Battaglia delle Forche Caudine a cura dell’associazione “Benevento Longobarda”. A seguire Anteo Di Napoli racconterà “I Tromboni di Fra’ Diavolo”, il noto eroe popolare che ha compiuto le sue imprese proprio lungo l’Appia Antica. Si chiude alle 21.00 con il concerto della Banda del Bukò, che presenta il progetto “Tartarughe sui Pattini”. Ricordiamo che al seguito della carovana di Riverberi c’è la mostra fotografica “Belvederi e Paesaggi sull’Appia Antica”, curata da Luca Vernacchio con scatti dei coni ottici dell’Antica Direttrice Romana. L’accesso agli spettacoli è totalmente gratuito. Previsto anche un aperitivo-degustazione con vini e prodotti del territorio offerti dalla crew di Riverberi.