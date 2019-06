Una voce per Padre Pio, da Al Bano alla Sandrelli Domani sera a Pietrelcina lo spettacolo che sarà in onda su Rai Uno il 5 luglio

Musica e solidarietà nel segno di San Pio. Pietrelcina si prepara all'evento “Una voce per Padre Pio 2019”. Lo spettacolo sarà registrato domani, nel piazzale antistante la chiesa ‘Sacra Famiglia’ del Convento frati cappuccini a Pietrelcina per essere poi trasmessa su Rai Uno il 5 luglio in prima serata.

La vita, la spiritualità, la dimensione mistica di Padre Pio raccontati in una serata tv per conoscere e far conoscere il Santo frate di Pietrelcina. Flavio Insinna sarà il padrone di casa. Questa è un'edizione speciale per il programma che festeggia un traguardo importante, compie 20 anni di televisione. Nato da un'idea di Enzo Palumbo, racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. "Una Voce Per Padre Pio" 2019 riunisce i grandi nomi della musica e dello spettacolo: Al Bano, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Roberto Vecchioni, Anna Tatangelo, Red Canzian, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido. A curare la regia dell'appuntamento Roberto Croce.