Al Teatro Romano la grande lirica, comicità e il balletto Rigoletto e Pagliacci ad agosto per la direzione artistica di Sgarbi

Torna la grande lirica al Teatro Romano di Benevento. Da sempre gli appuntamenti con l'opera nel particolarissimo scenario sono attesi e partecipati e l'estate 2019 si annuncia ricca di nuove proposte.

“Sin dal mio insediamento – racconta il direttore Ferdinando Creta – ho lavorato perché il Teatro tornasse alla sua funzione originaria e quindi ad ospitare eventi e manifestazioni. La sensibilizzazione alla Scabec (società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali) ha finalmente dato i suoi frutti”.

E infatti sono state già programmate due serate al Teatro Romano di Benevento nei giorni 4 e 10 agosto. Serate nel corso delle quali andranno in scena le opere liriche “Rigoletto” e “Pagliacci” con la direzione artistica di Vittorio Sgarbi.

La regia delle serate saranno rispettivamente di Vittorio Sgarbi e Katia Ricciarelli.

Non solo. Il Teatro Romano ospiterà anche l'evento inaugurale della 40esima edizione di Benevento Città Spettacolo, il 25 agosto con Alessandro Siani. Il primo settembre spazio alla danza con l'Orchestra Filarmonica e il Balletto di Benevento che presenteranno La Strada dedicato a Fellini con due grandi interpreti: Carla Fracci e Giancarlo Giannini.

Il 6 settembre ancora musica: l'orchestra internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini proporrà 'Il sogno italiano' con Katia Ricciarelli.