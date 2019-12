Un pomeriggio al Museo Carlo Poerio. La prigionia di un ideale Domani alle 16, al Museo archeologico del Sannio caudino di Montesarchio

Si terrà domani pomeriggio l'iniziativa 'Un pomeriggio al Museo', dedicata alle collezioni del museo, alla cultura, alla storia e all’enogastronomia del territorio. L'evento calendarizzato per l’ultimo venerdì del mese, per motivi organizzativi, sarà in programma domani dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Nella rassegna il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio accoglie archeologi, storici, scrittori, poeti, musicisti ed esperti per raccontare e diffondere la conoscenza del rilevante patrimonio culturale del Sannio.

L’iniziativa è organizzata dal Polo Museale della Campania, diretto da Anna Imponente, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco di Montesarchio, le Sentinelle etc. L’incontro di domani sarà dedicato all’approfondimento della figura di Carlo

Poerio, patriota detenuto nel Castello di Montesarchio dal 28 maggio 1855 al 15 gennaio 1859. Alle ore 16, il Direttore del Museo Ferdinando Creta accoglierà i partecipanti per una visita alle collezioni del museo, alla mostra Rosso Immaginario con il Cratere di Assteas e alla mostra su Donna Maria d’Avalos. Alle 17,00 presso la sala conferenza, dopo il saluto delle autorità, il prof. Carmine Pinto ci parlerà di Carlo Poerio e la rivoluzione napoletana e la prof.ssa Anna Poerio de Le Lettere a Lord Aberdeen sui processi politici del governo napoletano di W. Gladstone. Gli interventi saranno arricchiti letture teatralizzate tratte dallo spettacolo “Carlo Poerio. La prigionia di un ideale”, scritto da Biagina Laudanna e interpretate dagli attori Claudio Riccio e Pierpaolo Palma. Al termine visita alla Torre e brindisi. Ingresso gratuito.