Sir Tony Pappano nel Sannio dirige l'Orchestra Filarmonica Domenica 12 gennaio alle 19 presso il Teatro Massimo per inaugurare la stagione concertistica Ofb

Sir Antonio Pappano apre la sesta Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento. Si consolida ancora di più il legame tra il noto direttore d’orchestra di origini sannite e la giovane compagine orchestrale. Domenica 12 gennaio 2020, alle ore 19.00, presso il Teatro Massimo in via Perasso a Benevento, Sir Pappano dirigerà l’Ofb in un programma

raffinato e di grande fascino: il Prélude à l'après-midi d'un faune, di C. A. Debussy e la suite Shéhérazade, op. 35 di N. A. Rimskij-Korsakov. I due brani, capisaldi della letteratura sinfonica di fine ottocento rappresentano lo Spirito del Tempo di culture apparentemente lontane: francese e russa, fortemente caratterizzate dal differente uso dei timbri e dei pesi orchestrali, ma che trovano il loro punto di incontro nel visionario approccio degli autori a materiale extra-musicale di stampo mitologico e bucolico per Debussy ed esotico e favolistico per Korsakov.