a pietrelcina il giubileo congiunto dei vigili del fuoco della campania

Si terrà giovedì prossimo, 18 dicembre, a Pietrelcina il Giubileo congiunto dell'Associazione nazionale Vigili del Fuoco e dei vigili del fuoco in servizio in Campania.
“Nei luoghi sacri di San Pio” il titolo dell'iniziativa che si aprirà alle 10 con il ritrovo in via Gregaria (nei pressi del Palavetro) dove il sindaco di Pietrelcina accoglierà i partecipanti che arriveranno da tutta la regione secondo l'indicazione dei comandi provinciali. Oltre all'associazione dei vigili del fuoco di Benevento con i colleghi in servizio, saranno presenti, come ospiti sanniti, l'associazione nazionale vigili del fuoco del Molise (Campobasso ed Isernia) e i simpatizzanti.
Alle ore 10.15 il corteo, aperto da labari dei comandi provinciali e dagli stendardi dell'Associazione del Corpo, percorrera via dei Cappuccini fino alla chiesa giubilare Santa Maria degli Angeli.
Alle 11 la Santa messa officiata dal Vescovo di Ariano Irpino e Lacedonia, Sergio Melillo designato dall'arcivescovo di Benevento, monsignore Felice Accrocca.
Al termine della funzione religiosa visite guidate lungo le strade dei luoghi natali di San Pio.