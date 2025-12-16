Sindacato operatori socio sanitario denuncia disorganizzazione al San Pio Sotto accusa modelli inapplicabili e carichi di lavoro insostenibili

"L'organizzazione sindacale S.O.S.S Sindacato Operatori Socio Sanitari denuncia che presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento vengono emesse disposizioni di servizio unilaterali, che indicano modelli inapplicabili e carichi di lavoro insostenibili".

Parte da qui la sollecitazione espressa dal presidente Franca Ocone che prosegue "Tali disposizioni di servizio, a firma dei soli direttori di dipartimento delle Unità Operative di Chirurgia d’Urgenza e Ortopedia - Traumatologia e Neurochirurgia, vanno a modificare in modo strutturale l'organizzazione del lavoro in assenza di ogni qualsiasi confronto con le parti sociali.

Bastava, a nostro avviso, avere un incontro con le parti interessate per gestire e capire le criticità in essere da affrontare con la semplice soluzione di aumentare ed incrementare il personale Oss dedicato alle sole sale operatorie in tutti i giorni compreso festivi e notturni, e non come indicato nella nota dove si evince che negli orari notturni e nei giorni festivi venga utilizzato il personale presente in reparto (1 unità), che lascia scoperto il proprio turno.

Nel merito le disposizioni impartite cercano di attuare modelli organizzativi non tenendo conto della costante carenza del personale Oss con aggravio sui LEA (Livelli minimi assistenziali) e sui sovraccarichi al personale costretto a lavorare senza gli istituti contrattuali previsti.

Il servizio Infermieristico della A.O.R.N San Pio di Benevento vuole applicare modelli organizzativi di lavoro che esistono presso altre UU.OO. (ad esempio in Ginecologia) inattuabile a nostro avviso presso altre UU.OO. quali Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia-Traumatologia e Neurochirurgia per la complessità e gestione assistenziale dei pazienti nonché per un numero ridotto di personale"