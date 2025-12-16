Fragneto Monforte: finanziata area camper Per un importo pari a 204.000,00 euro

Il Ministero del Turismo con Decreto prot. n. 267955 del 28.11.2025 ha approvato la graduatoria relativa al Bando per il finanziamento del bando nazionale “Fondo Aree di sosta e turismo di prossimità”.

E' arrivata nei giorni scorsi notizia dell'aggiudicazione del relativo finanziamento per un importo pari ad € 204.000,00 per la realizzazione di un'area camper comunale in Località Battaglia che consentirà di riconvertire uno spazio oggi sottoutilizzato in un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di intercettare nuovi flussi di turismo sostenibile prevedendo:

· un'area camper service costituita da colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell’acqua potabile;

· un'area ad isola ecologica con punti di approvvigionamento acqua potabile;

· un'info point a controllo remoto con tutte le informazioni relativo al corretto utilizzo dei servizi dell’area e agli itinerari turistici presenti sul territorio comunale nei dintorni dello stesso;

· un'area di manovra con 34 piazzole sosta per camper attrezzate con colonnine elettriche e idriche;

· una zona a servizi comuni (blocco bagni e docce);

· un'area per bbq all'aperto;

· un'ampia zona verde con percorso pedonale e bike sharing;

· colonnine per la lettura targhe e barre di ingresso e uscita lettore targhe;

· sistema di prenotazione e pagamento tramite APP;

· area video sorvegliata e wi-fi gratuita.

Il progetto presentato dal Comune di Fragneto Monforte si è classificato al 24 posto della graduatoria nazionale che vede premiati solo tre Comuni della Provincia di Benevento.

“Un successo straordinario cha premia la bontà della proposta progettuale redatta dall’ufficio Tecnico Comunale, cui va il mio più sentito ringraziamento per l’instancabile e continua attività di partecipazione alle innumerevoli possibilità previste, che ha elaborato un progetto sostenibile, innovativo e di grande qualità, capace di riqualificare uno spazio oggi sottoutilizzato e di trasformarlo in un punto di accoglienza funzionale e di alto livello per turisti e visitatori. Avere un'area camper è cruciale perché risponde alla crescente domanda di turismo "in libertà", offrendo sicurezza, servizi essenziali (carico/scarico, acqua, elettricità) e un'alternativa legale e confortevole alla sosta libera, supportando l'economia locale attraverso il flusso di turisti che visitano borghi e piccole località, preferendo spesso mete minori e valorizzando prodotti tipici e tradizioni, con un impatto sostenibile. Stiamo portando avanti una strategia organica che vuole migliorare i servizi, ampliare l’offerta e promuovere Fragneto Monforte come destinazione accogliente, vivibile e orientata alla qualità.”