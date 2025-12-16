Società fallita con debito di 5 milioni e mezzo di euro, assolta amministratrice Benevento. La sentenza: non ha commesso il fatto

Era accusata di bancarotta – in concorso con due persone: una deceduta, l'altra giudicata con rito abbreviato -, ma è stata assolta per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del Tribunale al termine del processo a carico di Monica Vantaggio, della provincia di Milano, chiamata in causa come amministratrice unica dal 29 dicembre 2014 della '2 D Trasporti srl', una società che il Tribunale di Benevento aveva dichiarato fallita nel 2016, con un debito di oltre 5 milioni e mezzo di euro.

All'imputata, difesa dall'avvocato Candido Santosuosso, era contestata, al pari degli altri, la presunta sottrazione dei libri e delle altre scritture contabili, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.