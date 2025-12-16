Quelle rapine a banche e Poste, il 'cambio' delle banconote sporche d'inchiostro Benevento. A febbraio udienza Gup per 9 persone chiamate in causa a vario titolo

Alcuni imputati hanno scelto il rito abbreviato, altri hanno annunciato di volerlo fare. Ecco perchè è slittata al 24 febbraio 2026 l'udienza preliminare, in programma questa mattina dinanzi al gup Salvatore Perrotta, per le nove persone chiamate in causa da una indagine dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita su rapine a poste e banche e furti messi a segno non solo nella nostra provincia.

Il pm Giulio Barbato ha chiesto il rinvio a giudizio di Lorenzo Pietrovito, 52 anni, di Sant'Agata dei Goti, Giovanna Cecere, 33 anni, di Melizzano, Luigi Filace, 62 anni, di Napoli, Giuseppe Miraglia, 65 anni, di Napoli, Fernando Antonio Maravita, 31 anni, di Sant'Agata dei Goti, Domenico Truocchio, 58 anni, di Sant'Agata dei Goti, Fabrizio Izzo, 32 anni, di Sant'Agata dei Goti, Giovanni Izzo, 57 anni, di Sant'Agata dei Goti, Mahmoud Mohamed Adelbaset Abdelkarim, 53 anni, di Moiano.

L'inchiesta era rimbalzata all'onore delle cronache nello scorso giugno, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare a carico di Pietrovito, Cecere e Filace. Le accuse a vario titolo: associazioen per delinquere, rapina, detenzione di armi, ricettazione, riciclaggio e, per i due Izzo – per loro è l'unico addebito -, furto aggravato.

Il punto di partenza è la rapina compiuta il 23 maggio 2023 nell'ufficio postale di Melizzano, dove due persone armate di coltello avevano minacciato i presenti ed avevano portato via circa 30mila euro, dandosi alla fuga con una Uno, risultata rubata a Telese, poi abbandonata nelle campagne. Secondo gli inquirenti, una parte delle banconote, macchiate di inchiostro, sarebbero state sostituite, per un importo di 1200 euro, attraverso il cambiamonete nella sala slot e la cassa automatica di una bar e di un impianto di carburante tra Valle di Maddaloni e Faicchio.

Nel mirino, poi, altri due colpi in trasferta: il primo, tentato il 1 agosto 2023, ai danni della filiale di Eboli della Bper, l'altro, riuscito all'agenzia di Balvano, nel Potentino, della Monte dei Paschi di Siena.

Il capitolo relativo al furto riguarda quello portato a termine l'8 settembre 2023 nel deposito di un'azienda edile ad Airola, dal quale erano spariti sei motosaldatrici, due torri-faro, undici escavatori, tre macchine marchio “Bobcat”, un carrello elevatore e vari oggetti.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Pierluigi Pugliese, Mario Cecere (per Pietrovito, Cecere e Maravita), Ettore Marcarelli (per Truocchio), Giorgio Pace e Francesco Paone (per Filace), Domenico Dello Iacono e Beniamino Mammarella (per Miraglia), Dario Vannetiello e Claudio Suppa (per i due Izzo), Candido Santosuosso ( per Abdelkarim).

(foto di repertorio)