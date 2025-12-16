Sì a separazione carriere magistrati, Camera penale incontra i cittadini Benevento. Manifestazione il 27 dicembre al Corso Garibaldi

Presentato dalla Camera penale di Benevento, guidata da Nico Salomone, il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. L’Unione delle Camere Penali - che ha sempre fermamente e ininterrottamente voluto questa riforma, a prescindere dai partiti politici - ha costituito il Comitato referendario “Camere Penali per il Sì” e promosso un coordinamento per le attività da svolgere sul territorio per spiegare ai cittadini le regioni del Sì. Il presidente della Camera penale di Benevento ha annunciato, alla presenza dei collehi e dei rappresentanti delle altre associazioni forensi, la manifestazione “129 piazze per il Sì” che vedrà la locale Camera penale incontrare la cittadinanza il 27 dicembrea Benevento, lungo corso Garibaldi, all’altezza di piazza Roma. Per sostenere le ragioni del Sì, per il giusto processo.