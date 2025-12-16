L'arbitro di venerdì: la sfida del Monterisi ad un "terzo anno" Ha già incrociato i destini della squadra giallorossa

Sarà Mattia Nigro della sezione di Prato il direttore di gara di Audace Cerignola-Benevento, in programma venerdì al Mopnerisi. L'arbitro toscano è un terzo anno in Serie C ed ha già incrociato la squadra giallorossa quest'anno nella sfortunata trasferta di Casarano. Molti ricorderanno l'episodio del rigore decretato prima su Ricci poi cancellato dopo la revisione al Fvs.

Nigro sarà coadiuvato dai guardalinee Davide Merciari di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena. Quarto uomo Mattia Maresca di Napoli, operatore Fvs Antonio Alessandrino di Bari.