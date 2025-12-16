Centro educazione musicale Castelvenere: rinnovato parco strumenti Grazie a un finanziamento regionale

Grazie a un finanziamento regionale il Comune di Castelvenere ha rinnovato il parco strumenti del Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP) che da trent’anni forma giovani musicisti.

La consegna ufficiale degli strumenti da parte dell’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Alessandro Di Santo, è avvenuta nel corso di una cerimonia nell’aula consiliare del Comune alla quale hanno preso parte il Vice Sindaco Raffaele Simone, Giuseppe Piazza (Presidente del Concerto Bandistico “Città di Castelvenere” APS) e il Direttore Artistico M° Alessandro Verrillo, oltre a una nutrita delegazione della Banda musicale.

Nell’occasione, il Concerto Bandistico “Città di Castelvenere” APS ha voluto ringraziare tutte le persone che, nel corso degli ultimi trent’anni, hanno lavorato “affinché questo importante risultato fosse raggiunto. Un sentito ringraziamento – ha detto Piazza - va al sindaco Di Santo e all’intera Amministrazione comunale, a Monica Di Paola, all’Ufficio Tecnico del Comune, ai giovani del Servizio Civile, e, per il CEMP, al M° Daniele Verrillo, al M° Gianni Battista Iannucci, e al compianto ex Presidente Enrico Liberti”.

“L’arrivo di questi nuovi strumenti musicali – ha poi aggiunto il Maestro Verrillo - rappresenta infatti un supporto fondamentale per le attività didattiche e artistiche del CEMP, offrendo agli alunni la possibilità di studiare e crescere musicalmente su strumentazione adeguata, moderna e di qualità. Allo stesso tempo, tali strumenti consentiranno all’associazione di ampliare e rinnovare il proprio parco strumentale, migliorando l’organizzazione delle attività formative e concertistiche e garantendo una maggiore continuità nel percorso educativo e musicale dei giovani musicisti”.