Carabinieri. Brigadiere Giuseppe Tancredi in pensione dopo 40 anni di servizio L'omaggio dei colleghi che per decenni hanno apprezzato il suo operato da militare ed amico

Al termine di una lunga carriera nelle file dell’Arma dei Carabinieri, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale, Giuseppe Tancredi (nella foto), lascia il servizio attivo per limiti d’età, raggiungendo la meritata pensione dopo 40 anni di servizio.



Di origini pugliesi, esattamente di Rignano Garganico, in provincia di FOggia, paesino suggestivo sul promontorio del Gargano, arruolatosi nel 1985, ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, in Sardegna. E' stato poi destinato in un’area a forte densità criminale come Napoli, alla Stazione di San Carlo all'Arena dove ha prestato servizio fino al 1989 anno in cui è stato trasferito al Nucleo Comando della Compagnia di Benevento, dove si è particolarmente distinto tanto da ottenere, poi nel 2006, il successivo trasferimento all’Ufficio Comando del Comando Provinciale sannita.

In tutti questi anni trascorsi a Benevento “Peppino”, come amichevolmente i suoi colleghi lo chiamano, ha rappresentato un costante punto di riferimento e memoria storica tanto da meritare affettuosamente l’appellativo di “colonna portante” del Comando Provinciale, contribuendo alla definizione di numerose situazioni non direttamente operative.

Nei 4 decenni di servizio il Brigadiere Tancredi ha indossato l'amata divisa come se fosse 'cucita' sulla sua pelle, alamari compresi, indossati permanentemente dal suo arruolamento ad oggi.

A Peppino, che ha fissato con la propria famiglia la sua dimora in questo capoluogo sannita, vanno gli auguri per un roseo futuro del personale dell’Arma di Benevento, nonché familiari ed amici, che in tutti questi anni hanno avuto modo di apprezzare le sue non comuni qualità umane e professionali. "Un amico e collega"