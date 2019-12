Di Maria si congratula con l'Orchestra del "Nicola Sala" Il presidente della Provincia al San Carlo per l'esibizione dei musicisti del Conservatorio

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, sul palco del Teatro San Carlo di Napoli nella serata di lunedì 23 dicembre, ha rivolto i suoi più sentiti e sinceri complimenti al Direttore Gianluca Podio, ai Maestri e agli studenti dell'Orchestra del Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, esibitisi nella prestigiosa struttura partenopea nel Concerto "Amore e... musica: un gesto d'amore per l'Unitalsi".

Il presidente della Provincia si è anche complimentato con il direttore dell'Ateneo Musicale sannita, Giuseppe Ilario, e con il presidente, Antonio Verga, per tutto il lavoro e l’impegno profusi non solo per l’appuntamento al Teatro San Carlo, che ha avuto anche finalità benefiche e di solidarietà, ma anche per le gli altri programmi e le altre iniziative dell’Istituzione per implementare le straordinarie potenzialità didattico-formativce del Conservatorio stesso.

Di Maria ha, infatti, dichiarato che il “Nicola Sala” è una eccellenza del Sannio, così come lo sono le tante produzioni di qualità esclusive del territorio dell’area interna del nord est campano, quali quelle riconosciute nel titolo di “Sannio Falanghina Capitale Europea del Vino 2019”, presentate nel corso della stessa serata.

L’appuntamento al Teatro San Carlo di Napoli del Conservatorio “Nicola Sala”, ha concluso Di Maria, ha voluto segnalare le qualità migliori del territorio e del gente del Sannio: cultura, impegno, solidarietà, territorio ed ambiente.