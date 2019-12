Si presenta "Faber: dietro i testi di Fabrizio De André" Domenica nella sala consiliare del Comune di Santa Croce del Sannio

Domenica 29 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Croce del Sannio, a partire dalle ore 18:30, verrà presentato il volume di Mario Martino “Faber: dietro i testi di Fabrizio De André”. L’evento, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Santa Croce del Sannio, consisterà in una piacevole chiacchierata che avrà per oggetto la produzione artistica nonché il pensiero di De André così magistralmente trasfuso in quelle sue canzoni senza tempo che continuano ad emozionare tanti fan di ogni età. Saranno presenti, oltre all’autore, anche Antonio Di Maria ( Sindaco di Santa Croce del Sannio e Presidente della Provincia), Angelo Cassetta (Assessore alla Cultura del Comune di Santa Croce del Sannio), Amerigo Ciervo (Docente e Presidente Provinciale ANPI). Modererà Nina D’Uva, musicista ed opinionista.

Il libro, stampato da ABE – Arturo Bascetta Editore e che è valso a Martino il titolo di Penna d’Oro Campania 2018 si struttura intorno a quattro nuclei tematici: amore, ultimi, protesta e umanità. Già presentato in molti comuni del Sannio, ad Avellino, a Salerno ed in Germania, il volume è giunto alla sua seconda edizione e alla sua quindicesima ristampa per un totale di quasi 600 copie vendute. L’opera sarà prossimamente presentata a Roma, Urbino, Napoli e Pesco Sannita.