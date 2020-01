L’ensemble dell’Ofb in Note di Mozart …dal cuore al cielo A San Francesco la Dogana per il concerto dell’Epifania

I musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento saranno protagonisti lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 20.00, di un concerto interamente dedicato a W. A. Mozart presso la Chiesa di San Francesco in piazza Dogana a Benevento. In programma alcune delle pagine cameristiche più interessanti del genio salisburghese: il quartetto per archi K157, due quartetti (re maggiore K285, do maggiore K285b) per flauto ed archi e il quintetto per clarinetto ed archi K581. Gli

interpreti Lorenza Maio e Federica Paduano ai violini, Carmen Verzino alla viola, Emilio Mottola al violoncello, Vittorio Coviello al flauto e Agostino Napolitano al clarinetto non mancheranno di proporre dei brani della tradizione natalizia appositamente rielaborati per la formazione. L’evento è reso possibile grazie alla disponibilità di padre Antonino Carillo e al

circolo Manfredi di Benevento, presieduto dal Quirino Tirelli.