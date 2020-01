Incanto di Natale...domani l'atteso Christmas in love Con il tenore Zanfardino e l'ensamble Paul Hindemith

Volge al termine la rassegna “Natale a Teatro”, inserita nel cartellone di InCanto di Natale 2019,: l’ultimo appuntamento, forse quello più atteso, è in programma domani, domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro San Vittorino di Benevento.

Sul palco della struttura di via Tenente Pellegrini si terrà infatti il Concerto “Christmas in love”, con il tenore Daniele Zanfardino e l’Ensamble "Paul Hindemith", arrangiamenti curati da Egidio Napolitano e Geminiano Mancuso.

Ricco il porogramma del concerto: Jingle Bells di James Lord Pierpoint; White Christmas di Irvin Berlin; Cantique de Noël" di Adolphe-Charles Adam; Etnico: Klezmer Triptych Trad./arr. Mike Curtis; "Maria" da West side story di Leonard Bernstein; "Summertime" da Porgy and Bess di Georg Gershwin; Por una cabeza di C.Gardel; "Mattinata" di Ruggero Leoncavallo; "Granada" di Agustín Lara; "Americano a Parigi" Blues per Clarinetto di G.Gualdi/G.Cozza su temi di George Gershwin; " 'O Marenariello" di G.Ottaviano/S.Gambardella e " 'O Surdato 'nnammurato" di A.Califano/E.Cannio.

Il concerto in programma domani a Benevento è la sintesi innovativa – prima assoluta in Italia - di un lavoro di ricerca che i maestri Mancuso e Napolitano hanno portato avanti attraverso contaminazioni costanti della lirica con il jazz, il blues e altri generi.

Il tenore Zanfardino si è esibito per gli ospiti del “Premio Orgoglio Italiano”, che gli hanno tributato nel 2018 gli onori dovuti ad una giovane e straordinaria conferma della lirica “made in Italy”.

Daniele Zanfardino, napoletano, è stato sul palco del Teatro Sistina, il 5 febbraio 2019, per testimoniare la forza dei nostri interpreti che girano il mondo e rappresentano il “belcanto” ai quattro angoli del pianeta”, mentre il 27 novembre scorso – in piazza del Popolo – ha tenuto un concerto per il Santo Padre.