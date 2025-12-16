"Il Presepe lo faccio io!": Un Laboratorio Creativo e Sostenibile per Bambini Alla Biblioteca Provinciale di Benevento

Sabato 20 dicembre, dalle ore 16.00, la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento ospiterà per il secondo anno l’evento: “Il Presepe lo faccio io!”. L’iniziativa, rivolta ai bambini che frequentano la scuola primaria, si propone di insegnare l’arte del presepe tradizionale attraverso un approccio originale, creativo e soprattutto sostenibile. Promosso da Provincia di Benevento e Sannio Europa, in collaborazione con Asia Benevento e ATO Rifiuti Benevento, il laboratorio permetterà ai bambini di realizzare il loro presepe personale utilizzando materiali di recupero, come scatole vuote, imballaggi di carta e vassoi in polistirolo. Oggetti destinati allo scarto saranno così trasformati in piccole opere d’arte, esprimendo creatività, fantasia e un forte rispetto per l’ambiente.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per sensibilizzare i più giovani sulla sostenibilità, stimolando la loro immaginazione mentre imparano a riciclare e a utilizzare materiali in modo innovativo.