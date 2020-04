Conservatorio, si aprono termini per le domande di ammissione Al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” per l’anno scolastico 2020/2021

Si aprono i termini per le domande di ammissione al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento per l’anno scolastico 2020/2021. Ci si potrà iscrivere ai Corsi Pre-accademici, ai Corsi Propedeutici, ai Corsi di Laurea di Triennio di I Livello e di Biennio di II livello: un’offerta formativo-didattica ampia e diversificata che spazia dalla musica antica fino alle nuove frontiere della musica elettronica e dell’informatica musicale, attraverso la musica classica, lirica, sinfonica, fino al jazz e al pop.

Per iscriversi al Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, per l’anno accademico 2020/2021, basta compilare l’apposito modulo in formato PDF editabile sul sito del Conservatorio www.conservatorio.bn.it >Area Studenti > Modulistica, inviare mezzo raccomandata A/R e/o via email al seguente indirizzo: esami.doc@conservatorio.bn.it – esclusivamente in formato PDF (NO FOTO) oppure consegnare direttamente in Segreteria Didattica nei giorni di apertura al pubblico.