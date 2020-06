Premio Strega, Gigi Marzullo presenta i finalisti Venerdì 19 alle 18,30 al Teatro Romano

Sarà Gigi Marzullo a presentare la tappa benerventana del Premio Strega. Il giornalista torna alla guida della serata in cui si conosceranno gli autori concorrenti al più importante riconoscimento letterario italiano.

Appuntamento in programma venerdì 19 giugno, alle ore 18:30, presso il Teatro Romano di Benevento. L'incontro con i finalisti del Premio Strega 2020, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Liquore Strega è organizzato dal Comune di Benevento, come detto sarà condotto da Gigi Marzullo, con la regia di Renato Giordano.