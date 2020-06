Musei della Provincia, prosegue apertura gratuita L'iniziativa post lockdown

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha prorogato per i prossimi martedì, giovedì e sabato, ovvero per il 18, il 20, il 23, il 25 ed il 27 giugno 2020, la disposizione per l'apertura gratuita al pubblico del Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia, del Museo Arcos e del Complesso di Sant'Ilario a Port'Aurea.

"I siti - viene ricordato dall'Ente provinciale - tutti appartenenti alla Rete Museale dell’Ente, saranno aperti gratuitamente così come già disposto con l’avvio della Fase 2 post 'lockdown' da Covid-19".