La cultura dopo pandemia, Del Prete al confronto Anci Domani la webinar per discutere del futuro del settore nelle città campane dopo il lockdown

“La cultura nelle città dopo l'emergenza”, sarà il tema al centro dell'incontro on line in programma domani alle 17 e promosso dall'Anci a cui parteciperà anche l'assessore alla cultura del comune di Benevento, Rossella Del Prete. Una webinar per discutere le proposte dell'Anci per la ripartenza del settore Cultura nelle città dopo il lockdown imposto dall'emergenza Covid. Al centro del dibattito la proposta di creare un fondo “Cura Cultura”, di 100 milioni di euro, da affidare direttamente ai Comuni per salvaguardare e promuovere il tessuto connettivo culturale e sociale rappresentato dai musei locali, dalle biblioteche, dai luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo, sostenere i centri culturali e le associazioni e rilanciare la domanda di cultura fra i cittadini e la produzione culturale dei soggetti di terzo settore e dell’associazionismo culturale.

E proprio per discutere queste proposte – così riportato dll'Anci Campania – e degli emendamenti al Dl Rilancio, intrecciandoli con suggerimenti e iniziative che arrivano dai territori, domani giovedì 2 luglio si terrà webinar regionale sul tema del ruolo della cultura per la ripresa economica dei territori. Dopo i saluti del Presidente di Anci Campania Carlo Marino, sono previsti gli interventi di Vincenzo Santoro, Responsabile nazionale Anci Dipartimento Cultura e Turismo, Eleonora de Majo, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Antonia Willburger, Assessore alla Cultura di Salerno, Lucia Monaco, Assessore alla Cultura del Comune di Caserta, Rossella Del Prete, Assessore alla Cultura di Benevento, Gianluca Festa, Sindaco di Avellino.