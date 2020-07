'Nel segno di Manara', l'esposizione alla Rocca dei Rettori Dal primo ottobre al 29 novembre per l'edizione extra del Comicon

La Provincia di Benevento ha aderito all'edizione extra del 'Comicon', il salone internazionale del fumetto: dal primo ottobre e fino al 29 novembre i locali della Rocca dei Rettori ospiteranno 'Nel segno di Manara', una mostra antologica dedicata all'indiscusso Maestro dell'eros e dei fumetti, Milo Manara.

Nata per celebrare i cinquant'anni di carriera artistica di Manara, la mostra prevederà un percorso espositivo sviluppato in diverse sezioni tematiche: dai fumetti alle illustrazioni, passando per la collaborazione con Federico Fellini, la vita del Caravaggio, le avventure di Pratt, le illustrazioni erotiche, gli omaggi alle modelle e alle grandi dive (ultima con Brigitte Bardot), fino ad arrivare ai lavori per la stampa, il cinema e la pubblicità. 'Nel segno di Manara' sarà accompagnata da un omonimo catalogo suddiviso in sezioni per poter approfondire e ammirare le tavole e le illustrazioni più entusiasmanti di Manara (oltre 50 opere). Sarà curata con un percorso storico e visivo, oltre che con testi e didascalie, e potrà essere fruita anche da scuole e gruppi di visitatori. La mostra, inoltre, sarà arricchita da materiali audiovisivi e multimediali, oltre che da suggestive scenografie.

“E' entusiasmante – ha dichiarato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria – poter ospitare negli spazi della Rocca dei Rettori le opere di un gigante come il maestro Milo Manara. Insieme alla macchina organizzativa del Comicon stiamo ipotizzando anche una esposizione all'aperto con le sue ultime illustrazioni realizzate per l'emergenza Covid. Sarà una mostra eccezionale che attirerà appassionati da ogni parte della Regione e non solo: un modo per mostrare e far conoscere fuori provincia anche le tante ricchezze storiche di cui disponiamo”.