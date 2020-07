I sanniti Ice-Angels 32 a Sanremo Rock Primo posto alla selezione di Cercola

Il gruppo Ice-Angels 32 si è aggiudicato il primo posto vincendo la selezione regionale del 9 luglio di Sanremo Rock che si è svolta al Gulliver Inn di Cercola. Per la band, composta da Antonio Luciano (chitarra e voce), Alberto Laurella (Basso e voce) e Salvatore Laurella (batteria), si aprono le porte dell'Ariston di Sanremo per la finale nazionale che si svolgerà dal 7 al 12 di settembre.

Particolarmente soddisfatto della vittoria è Antonio Luciano considerando che tra i giurati della serata erano presenti illustri nomi dello spettacolo e del panorama della canzone italiana come Lino Vairetti, storico leader degli Osanna, e Jenna' Romano, compositore

napoletano e leader de 'I letti sfatt', noto anche per il successo dei suoi testi interpretati da De Gregori e Tricarico.

Tutta la giuria si è complimentata con il gruppo per la passione, entusiasmo e professionalità dimostrata durante la performance dei brani. La band si è esibita con 'Calish' brano inedito dell’omonimo EP, e 'All The Small Things' cover dei blink-182.

Attualmente il gruppo sannita è impegnato nella produzione di nuovi inediti, e per la prima volta anche in lingua italiana.