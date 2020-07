Sesta Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica Al Teatro romano di Benevento la serata tributo ai Queen

"Bohemian Fantasy - Symphonic Queen Tribute". La rilettura del capolavoro scritto da Freddie Mercury e dei più suggestivi brani della famosa band britannica è il tema e il filo conduttore del quarto appuntamento della sesta edizione della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Dopo gli applauditissimi concerti con la pianista Beatrice Rana e con Luca Aquino e Paolo Fresu, è la volta di una serata che incrocia la musica sinfonica e il rock. Domenica 19 luglio, alle ore 21, al Teatro Romano di Benevento, l’Ofb, diretta da Giuseppe Lanzetta e con il pianista Giuseppe Andaloro, solista e arrangiatore, tributerà un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band. Un concerto che accompagna il pubblico a rivivere l’immensa eredità del repertorio dei Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza. Saranno eseguiti brani indimenticabili come The Show Must Go On, We Will Rock You, Killer Queen, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody, che appassioneranno il pubblico in un vortice di pura adrenalina emotiva per consacrare la genialità e l’intramontabilità dei Queen.

L’iniziativa è in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della Campania - Teatro romano di Benevento, patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune e dalla Provincia di Benevento, dall’Università degli Studi del Sannio e con il sostegno del MIBACT.