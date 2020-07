Al Teatro Romano da Verdi al Tango Per la VI Stagione dell’Orchestra Filarmonica di Benevento

Dopo tre sold out consecutivi, la VI edizione della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Benevento prosegue al Teatro romano con altri due importanti appuntamenti. Sabato 25 luglio, alle ore 21.00, assisteremo al graditissimo ritorno sul podio del Maestro

Valerio Galli, in un «Gala verdiano» che vedrà protagonisti di grande prestigio il soprano Valentina Boi e il tenore Angelo Villari impegnati in arie da «Un ballo in Maschera», «Luisa Miller», «La Forza del Destino», «Macbeth», «Il Trovatore», «Otello»; in programma anche le più note Sinfonie di opere di Giuseppe Verdi.

E dopo un programma tutto incentrato sulla musica operistica del compositore di Busseto, lunedì 27 luglio, sempre alle 21.00, l’Ensemble dell’Ofb e le coreografie della Compagnia «Balletto di Benevento», con la partecipazione della Compagnia «Infintango», daranno musica e

corpo alla sensualità del tango che si farà spazio, creando inedite suggestioni tra le gradinate dell’antico Teatro romano. «Rosso, storie di tango»: uno spettacolo che crea un’alchimia particolare, sintesi tra danza, musica e poesia, rendendo omaggio al tango, invenzione complessa, prodotto di un incrocio, sorto da un mescolamento umano, etnico e culturale.

L’iniziativa è in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della Campania - Teatro Romano di Benevento, patrocinata dalla Regione Campania, dal Comune e dalla Provincia di Benevento, dall’Università degli Studi del Sannio e con il sostegno del MIBACT.