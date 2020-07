Lessico e Lucano, come insegnare la grammatica giocando In un libro di recente pubblicazione l'idea di due maestre beneventane

Come insegnare la grammatica italiana ai più piccoli attraverso il gioco ed il divertimento? Ebbene, dall'idea di due giovani maestre beneventane, Rosa Taddeo e Mariacristina Zollo, è nato il libro per bambini "Lessico e Lucano": un volume di 49 pagine (edito da Aesse Grafica). Il volume ha l'obiettivo di essere un sussidio di facile applicazione che, mediante giochi istruttivi e manuali (come puzzle, cruciverba, anagrammi ecc...), riesce a stimolare la curiosità degli studenti più piccoli.

La Zollo (in servizio presso la Scuola Primaria Bilingue di Benevento) e la Taddeo (docente di lettere con esperienze lavorative nelle scuole di Benevento e Milano) -così come si legge nella prefazione del loro libro- hanno evidenziato che: "Siamo sempre stati indotti a studiare la grammatica, ad imparare ed applicare le regole di cui essa ne è caratterizzata... ma, ci siamo mai posti il motivo per cui lo facciamo e del perchè è così importante? Noi riteniamo che è assolutamente fondamentale conoscere la genesi della nostra lingua che è figlia del latino. Una lingua solo in apparenza morta ma che, in sostanza, è ancora viva come testimoniano le espressioni che utilizziamo quotidianamente. Ed, infatti, in questo libro vengono riportate anche alcune nozioni di latino che aiuta a conoscere e ad apprendere le nostre radici e a dare un senso alla nostra identità sin dalla più tenera età".

"Lessico e Lucano", dunque, si propone come strumento di supporto didattico per gli alunni della scuola primaria che, attraverso la storia narrata dagli omonomi personaggi (Lessico e Lucano, per l'appunto), li accompagnerà alla scoperta dell'evoluzione della lingua italiana. "Siamo certe -hanno affermato le due autrici- che questo testo aiuterà i piccoli studenti a consolidare alcuni concetti basilari della grammatica italiana, con verbi da completare, curiosità e disegni da colorare. Del resto, dopo anni di esperienza nel mondo della formazione, quando siamo in aula, abbiamo notato che i bambini si divertono tantissimo ad apprendere la grammatica completando dei giochi e dei rebus e, quindi, siamo sicure che, per loro, sarà non solo utile ma anche divertente".

Il volume è corredato da una tasca con adesivi e, al suo interno, è impreziosito da illustrazioni firmate dall'artista Cristina Francesca.