Il Premio Oscar Sorrentino sceglie il Sannio per un suo film Il regista napoletano girerà alcune scene de "E' stata la mano di Dio" a Morcone

Il Premio Oscar Paolo Sorrentino ha scelto il Sannio per il suo film. Ad annunciarlo il Comune del centro sannita che sul proprio profilo facebook scrive: “E' di oggi la richiesta di supporto alla troupe che dovrà girare delle scene del prossimo film del regista napoletano, premio Oscar nel 2014, alla quale ovviamente abbiamo risposto affermativamente rendendoci sin da subito disponibili.

Pur conoscendo i valori paesaggistici del nostro territorio, è difficile nascondere la sorpresa nel ricevere tale richiesta, la quale ci inorgoglisce come amministratori e soprattutto cittadini.

Che sia di buon auspicio per far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone il nostro bel paese”.

E il Comune diffonde anche la nota per la richiesta inoltrata dalla Fremantlemediaitalia spa attualmente impegnata nelle riprese del nuovo film del regista Paolo Sorrentino, intitolato “E' stata la mano Dio”.

Il film, definito dal regista molto intimo e personale, ripercorre la recente storia del nostro territorio, incentrata soprattutto nella seconda metà degli anni '80 del 1900. Le riprese si svolgeranno prevalentamente nella città di Napoli e in alcuni luoghi della Regione Campania, tra cui la costiera amalfitana sorrentina e la cittadina di Morcone.

E dunque si dettaglia che nel centro sannita saranno girate nella stazione ferroviaria di Morcone, alcune sequenze. Si tratta di scene a bordo del treno, dal quale verranno inquadrati anche i paesaggi ed alcune strade limitrofe alla stazione e alla linea ferroviaria.

Chiaramente la produzione chiede collaborazione alla polizia municipale di Morcone per ricreare le giuste atmosfere ed ambientazioni di quegli anni e quindi ausilio nella gestione delle strade e del traffico veicolare.

La giornata prevista per le riprese è sabato 10 ottobre in un orario compreso tra le 8 e le ore 16. Il film sarà lanciato su Netflix.