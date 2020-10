Sorrentino gira a Morcone. "Qui per riscoprire la bellezza" Il regista premio Oscar sta dirigendo scene del suo nuovo film nel Sannio. Il sindaco: orgoglioso

Set blindatissimo per le riprese nel Sannio del prossimo film del regista Paolo Sorrentino. La produzione dell'ultimo lavoro del regista Premio Oscar per 'La Grande bellezza' ha scelto la cittadina di Morcone per alcune scene di “E' stata la mano di Dio”, lavoro che intreccia episodi intimi della vita del regista ad uno dei suoi idoli: il calciatore argentino Diego Armando Maradona "che - racconta Sorrentino - mi ha involontariamente salvato la vita".

Per seguirlo allo stadio, infatti, il regista 16enne scampa ad un incidente domestico in cui, invece, perdono la vita entrambi i genitori.

Dalle prime ore della mattinata dunque si gira nel centro del Tammaro dove la stazione diventa quella di Formia.

Proprio intorno alla linea ferroviaria il regista ha diretto la sua troupe per alcune scene a bordo di un treno e nella stazione.

Inevitabile la curiosità dei presenti attirati dal lavoro in corso.

Orgoglioso ed entusiasta il sindaco Luigino Ciarlo: "Siamo felici che abbiamo scelto Morcone. E' un giorno importante per tutto il Sannio e le aree interne soprattutto in questo momento in cui riscoprire la bellezza del nostro modo di vivere può essere punto di partenza per il post pandemia. Ringraziamo la produzione e speriamo di ospitare anche altre riprese. Morcone, infatti, ha scorci bellissimi che speriamo di poter valorizzare nel miglior modo possibile”.