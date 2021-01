V edizione Premio 'Assteas', riconoscimento per Greta Thunberg Quest'anno il tema sarà la natura e l'ambiente

"Sono aperte le iscrizioni alla V edizione del premio internazionale Assteas per la ceramica e le arti plastiche". A comunicarlo in una nota il presidente Maurizio Panza annuncia già diverse adesioni anche per questa edizione: "Il premio è molto atteso ed è divenuto un riferimento per gli artisti, affermati ed emergenti, che operano nel mondo della ceramica e delle arti plastiche in generale. Si pensi che solo dopo pochi minuti già sei artisti, da varie parti d’Italia, vi hanno comunicato l’adesione e altrettanti richiesto il bando ed informazioni. Chiaramente lavorare la ceramica è molto più complesso che dipingere per cui le opere dovranno essere disponibili entro il 15 marzo 2021. Quest’anno il tema della manifestazione sarà “la natura e l’ambiente” ed è lasciato ad ogni artista la possibilità della contaminazione anche di vari materiali".

"Il premio nel tempo - viene evidenziato in una nota - ha dimostrato una consolidata capacità di attrarre artisti da varie parti del mondo come già gli anni passati hanno dimostrato per questo si è voluto prendere un tema molto caro a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che tanto ha fatto per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. L’artista nelle sue espressioni è libero di realizzare le opere nelle dimensioni che ritiene in quanto non esistono limiti alle dimensioni. La selezione avverrà da parte dal direttivo Xarte mentre per decretare le opere vincitrici ci si affida alla giuria tecnica ed alla giuria popolare. Lo ricordiamo che il premio Assteas nel richiamare gli artisti a sviluppare opere in ceramica ed arti plastiche, vuole dare importanza al più famoso artista ceramista che la storia del nostro territorio ci tramanda Assteas appunto. Va ricordato che è proprio di Assteas il cratere “Ratto di Europa”, definito come "il vaso più bello del mondo e rinvenuto in Sant’Agata Dei Goti e con una peripezia, anch’essa da mitologia, ritornato nel suo territorio".