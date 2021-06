Per il Living museum longobardo 750 visite in un mese "Entusiasmo e partecipazione", si valutano aperture straordinarie

Ben 750 nuovi soci e altrettante visite per il Living Museum dell'Associazione Culturale Benevento Longobarda tra il 22 maggio e il 24 giugno 2021. "Abbiamo riscontrato un incredibile entusiasmo tra tutti i visitatori - spiegano dall'organizzazione - che hanno avuto la pazienza di ascoltare la nostra visita guidata. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti ed in particolare dai genitori dei bambini che sono entrati nel nostro Living Museum per conoscere la vita quotidiana dei longobardi beneventani, ascoltando attentamente il nostro racconto e toccando con mano gli oggetti del tempo.

Questa prima fase di apertura era per noi di vitale importanza per capire le potenzialità turistiche del nostro progetto e per organizzare al meglio la fruizione dei luoghi. Possiamo affermare con certezza che questa prima fase sia andata molto meglio di ogni nostra rosea previsione. Oltre il 40% dei visitatori registrati proviene infatti da fuori città e molti di loro anche da fuori regione, qualcuno addirittura dall'estero. Questo innegabile successo è dovuto al fatto che ormai ovunque c'è sempre più interesse riguardo il popolo dei Longobardi, non solo nella nostra città ma anche nel resto d'Italia e d'Europa. Nei prossimi mesi ci organizzeremo per gestire al meglio il flusso turistico che verrà generato dal nostro Living Museum e stiamo valutando delle aperture straordinarie nei week end di luglio, compatibilmente con i nostri impegni fuori regione, impegni presi con enti pubblici di varia natura in diverse zone d'Italia. Di certo a settembre avvieremo una proficua collaborazione con le scuole del territorio, alcune delle quali ci hanno già contattato ed hanno effettuato visite "sperimentali".

Prossimamente daremo vita a diversi laboratori riservati ai nostri nuovi soci, come ad esempio tessitura a tavoletta, realizzazione di strumenti musicali dell'epoca, introduzione alla scrittura beneventana, tintura e tessitura, produzione delle cotte di maglia e a settembre riapriremo la nostra scuola d'armi con la quale prepareremo i nostri soci al duello longobardo e alle battaglie campali. Intanto continuiamo il nostro lavoro di ricerca e di approfondimento della civiltà dei longobardi beneventani nella speranza di poter tornare presto a svolgere la nostra rievocazione storica in città per incrementare ancora di più i flussi turistici legati al patrimonio longobardo".