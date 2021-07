Boom di adesioni per il laboratorio didattico ad Arcos Ci sarà una sessione extra per rispondere a tutte le richieste

E' boom di adesioni per il laboratorio didattico ad Arcos, prevista sessione extra. Ad annunciarlo Sannio Europea precisando di “aver ricevuto un alto numero di adesioni per il laboratorio didattico che si terrà domani 27 luglio presso il museo Arcos dal titolo 'Dipingiamo la tomba del faraone. Un pennello per Nefertari', e di aver aggiunto una sessione extra che si svolgerà nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio per rispondere a tutte le richieste pervenute. L'attività, che rientra nell'ambito di 'Musei giocando: guerriero longobardo o artista egizio...vieni a scoprirlo', è finalizzata a promuovere la rete museale tra i bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni. Nello stesso evento rientra anche il laboratorio 'Pulvinando: Avventura fantastica nel Chiostro', un’attività/gioco volta alla conoscenza dei 47 pulvini, le strutture in pietra scolpita che sovrastano le colonne presenti nello straordinario chiostro di Santa Sofia”.