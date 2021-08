Il Social Film Festival ospite al Giffoni Prosegue la la partnership tra i due eventi

Continua la partnership fra il Social Film Festival ArTelesia e il famoso Giffoni Film Festival e si rafforza ad ogni edizione di più. La 50° edizione del festival cinematografico per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno, nel mese di luglio, nella città di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, per questa ricorrenza importante, oltre a moltissimi illustri ospiti ha voluto invitare dal 21 al 31 luglio i Festival cinematografici più rilevanti del panorama italiano.

Solo venti manifestazioni e rassegne sono state selezionate su oltre un centinaio per rappresentare l’offerta italiana delle iniziative cinematografiche più attinenti ai valori e alla mission del Festival: il Social Film Festival ArTelesia, già partner nelle scorse edizioni del Giffoni, ha avuto l’onore di essere nella rosa della ventina di meritevoli, risultato frutto dell’impegno costante di tutto il Team che da anni si prodiga per dare forza e lustro al Concorso internazionale.

Il Social Film Festival ArTelesia si afferma dunque come palcoscenico riconosciuto in cui vengono presentate e premiate le migliori pellicole che portano il focus alle tematiche sociali più attuali. E’ il “cinema intelligente” che fa la differenza.

Il Social Film Festival ArTelesia aprirà il sipario sulla sua XIII Edizione, in programma dal 24 al 28 novembre 2021 a Benevento, dedicata al tema della “Rinascenza” e con una formula ibrida, sia in presenza che online.