Lunedì taglio del nastro per la mostra di intercultura "L’eternità dell’Arte" Il 9 e il 10 al Teatro Romano, invece, due giornate di spettacolo sulla Divina Commedia

E' il programma lunedì, 9 agosto alle 12, presso la “Sala delle Volte di Santa Caterina” di Palazzo Paolo V, in Corso Garibaldi, a Benevento, l'inaugurazione della Mostra di Intercultura “L’eternità dell’Arte”.

Lo annunciano l’Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Rossella Del Prete, e la “Compagnia Balletto di Benevento” di Carmen Castiello che organizza l'evento con l’Associazione “Ibdart peace (Creatività in Arte e Pace) - Arts for Peace in the Mediterranean”, con la compartecipazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento e il patrocinio morale della Provincia di Benevento, di Oeaec Belgique TV, dell’Oeaec-Belgique (Organisation Euro-arab pour l’échangeculturel) da Bruxelles, degli Ambassadors Network Of Quality and Excellance, dell’Associazione B.R.I.O e dell’APS Amici dei Musei e Dei Beni Culturali del Sannio.

La Mostra “L’Eternità dell’arte” sarà aperta al pubblico lunedì 9 e martedì 10 agosto dalle 10 alle 13 (ingresso gratuito ai visitatori è regolamentato secondo la vigente normativa nazionale antiCovid-19).



La Mostra è inserita nel tabloid della Compagnia “Balletto di Benevento” che il 9 agosto alle ore 20:30 presenta al Teatro Romano l’evento “Eternità Dante e il Visibile danzare”, due giornate di spettacolo sulla Divina Commedia a Benevento, inserite nel cartellone della rassegna “Benevento con Dante”.

L’intimo rapporto tra Dante e l’uomo che ha perso la strada: la fuga costante da pericoli ed allucinazioni, sprazzi di memoria che lo disturbano e lo perseguitano, la paura ed il desiderio di annullarla. L’approdo al celestiale Paradiso che sarà l’Alba attraverso il Purgatorio nell’attesa della notte.

Uno spettacolo fortemente voluto dalla direzione del Teatro Romano per la seconda edizione ed il contributo della Provincia di Benevento. L’idea dell’Eternità del Tempo, legata al cammino di Dante nella Divina Commedia: dalle ore 20:30 Tramonto/Inferno; ore 22:00 Purgatorio/Notte; Ore 5:00 (10 agosto) Paradiso /Alba.

Ed ecco gli artisti partecipanti: Yaqeen Alhadhan, Halla AL Moussui, Liugi Ballarin, Melina Casarano, Emanuela De Franchi, Rossella De Stefano, Giusy Giustino, Brindusha Murarin, Patrizia Pansi, Angela Rucco, Flora Rucco e Giovenale Tresca. Fotografia Galal El Missary, poesia Marco Fattibene, Assem Megahed, Nino Nemmo, Flora Rucco. L’ingresso per lo spettacolo “Eternità – 2^ edizione” è aperto al pubblico (biglietto: 1,00 € per l’accesso dei visitatori al Teatro, l’ingresso sarà regolamentato secondo la vigente normativa nazionale antiCovid-19).