Trionfo Mahmood, "Benevento sei un cuore" Tanta partecipazione alla serata inaugurale di Benevento Città Spettacolo

I primi suoni di Dei scaldano la piazza, poi mette piede sul palco e il pubblico esplode in un caldissimo applauso. È un trionfo la prima di Benevento Citta Spettacolo con il concerto di Mahmood che, ormai da giorni, aveva incassato il tutto esaurito.

Il cantautore italiano, di origini egiziane, ha fatto cantare e ballare il pubblico del festival al suo primo grande evento.

Dopo i saluti del direttore artistico Renato Giordano il sindaco Clemente Mastella ha voluto rilanciare la raccomandazione a vaccinarsi. "A Benevento - ha spiegato - sfioriamo l'80% di immunizzazioni effettuate ma è indispensabile continuare".

Poi spazio solo per Mahmood.

Il suo Ghettolimpo trascina tutti in un universo parallelo.

Uno show di suoni e luci che ipnotizza e affascina e Mahmood ne é mattatore con il suo iconico bustier d'ispirazione mitologica.

"È la mia prima volta a Benevento - saluta il pubblico -. Questa è la città di una persona che mi ha dato tanto: Attilio Cusani che cura i miei video musicali".

E il legame è subito più stretto, poi eccita la piazza che non resiste e si balla (da seduti)... distanziati ma il ritmo è irresistibile.

Il suo dialogo col pubblico ripercorre amati successi come Gioventù bruciata, Rapide, Dorado, Inuyasha ma scrive anche siparietti divertenti come quello di cui è stato protagonista lo spettatore molisano che è corso vicino al palco per strappare un selfie con l'artista, o il buon compleanno dedicato ad una fortunata spettatrice.

"Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia sono felicissimo di essere qui, alla mia terza terza data del tour" confessa Mahmood.

Il gran finale non può che essere affidato a “Soldi”, il brano che gli ha permesso di vincere nel 2019 il Festival di Sanremo, quadruplo disco di platino.