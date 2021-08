Monumenti in miniatura, in mostra il lavoro di Miraglia Il medico sannita ricostruisce i simboli di Benevento in materiali naturali

Uno tra gli appuntamenti più singolari dell’edizione 2021 di "Benevento Città Spettacolo" è la mostra del medico ortopedico Cosimo Miraglia, originario di San Giorgio la Molara, che sta esponendo in via Traiano le miniature da lui realizzate dei più importanti monumenti del capoluogo sannita. Miniature realizzate con materiali naturali e con attenta cura nei dettagli, riprodotte in scala e fedeli all'originale.

"Ho cercato di utilizzare materiali naturali, non c'è nulla di artificiale - afferma Miraglia - tutto è riprodotto fedelmente, anche gli interni, dotati tutti di impianto di illuminazione".

La particolarità di queste opere si percepisce nella palese difficoltà di "miniaturizzare" architetture pensate, progettate e successivamente edificate a grandezza naturale.

"Ho iniziato riproducendo il centro storico di San Giorgio la Molara come era negli anni '60. Poi ho realizzato l'ospedale Fatebenefratelli, nel quale ho esercitato la professione per circa 40 anni. Una volta completato, mi è venuta l'idea di riprodurre i monumenti più importanti di Benevento".

Con queste riproduzioni l’artista cristallizza più periodi della storia cittadina: da quello sannita a quello longobardo, passando per l’epoca romana con le sue contaminazioni egizie. L'intento è certamente quello di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale del capoluogo e di promuovere il turismo in città e in provincia: "Ho voluto mettere in evidenza la ricchezza storica della città perché il patrimonio artistico di Benevento non è stato mai valorizzato abbastanza, andrebbe inserito in un circuito turistico di tipo culturale che, associato alle ricchezze naturali e paesaggistiche, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo per le nostre zone". Le miniature saranno esposte in via Traiano fino al prossimo 30 agosto.