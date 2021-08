Città spettacolo, ci sono i ritmi di Avitabile e Bennato Il programma della penultima serata del festival

Stasera la 42esima edizione di Benevento Città Spettacolo strizza l'occhio alla world music. Sul palco dei grandi live, in Piazza Risorgimento alle 22.30, tocca ad Enzo Avitabile con il progetto Acoustic World che ripercorre gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica, proponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal 2003 ad oggi. Salvamm 'O Munno, Sacro Sud, Festa Farina e Forca, Napoletana, Black Tarantella e Lotto Infinito sono i dischi dai quali si attinge per poter dar vita ad un concerto che è incontro "intimo", nel quale Enzo Avitabile guida il pubblico attraverso un percorso fatto di emozioni e di conoscenza di un linguaggio musicale personalissimo ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti mondiali della World Music e probabilmente l'artista italiano più rappresentativo di questo genere. Riserva un altro concerto da non perdere anche la nuovissima sezione dei concerti di mezza sera, alle 18 al Teatro Romano, c'è Eugenio Bennato in W chi non conta niente tour. “Confini, migranti e un’umanità da raccontare. Nel mezzo mari, deserti, montagne e tutto il carico della musica del Sud. E’ la storia vera dell’uomo e del suo ambiente a prendere vita in W chi non conta niente, in cui Eugenio Bennato e le vite narrate si fondono in un racconto corale. “W chi non conta niente parla di emigrazione – racconta Eugenio Bennato – e nasce da una scintilla inconscia che vuole evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire. E proprio a chi non conta niente, a chi non sale sul carrozzone dei vincitori, del business, dell’universo nord-occidentale, a chi sta dall’altra parte è dedicata la canzone che continua a navigare perché essendo melodia niente la potrà fermare”. W chi non conta niente affronta il viaggio, il rifiuto, l’ostilità e al tempo stesso l’amore per una terra da cui si è costretti ad andare via. E da qui la speranza di un altro mondo possibile ma anche la sperimentazione della negazione dei diritti fondamentali dell’uomo. E poi il festival oggi propone ancora: al Chiostro di Santa Sofia alle ore 18 Merysse acoustic duo. Alle ore 22.30, al Teatro Romano, Campania danza L’amore non è un gioco suite danzata in tre quadri regia e coreografia Edmondo Tucci. In Piazza F. Torre Piazze d’autore ore 19:30 Donato Greco Le mie epidemie Scienza Express, discussioni con Francesco Franceschi. Alle ore 21 Maria Grazia Calandrone in Splendi come vita Ponte alle Grazie e a seguire Melita Cavallo in La vita cerca legami Mursia editore. Ancora un appuntamento alle ore 22:30 Luca Romano con La disfida della Par Condicio 20 anni dopo - The Skill Press. Teatro all'Hortus Conclusus alle ore 20:30 con Maloviento (tre storie vere e false dalla città delle streghe) una Prima nazionale scritto e interpretato da Peppe Fonzo. Ai giardini della Rocca dei Rettori alle 20:30 L’amico mio, e non della ventura costumi Adriana Francesca con testi di Mariella De Libero e con Alessandro Fusco. Alle ore 22 Come pistolere nel selvaggio West testi Mariella De Libero. Ai Giardini Teatro De Simone alle ore 21:30 Carlo Barricelli in Viaggio nelle note dell’anima… In Piazza Roma alle ore 22 SpazioConad per la musica Talento da Festival Music contest a cura di Marco Vetrone M.C Shark emcee.