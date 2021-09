Benevento con Dante, nuovi appuntamenti in città L'iniziativa gode del patrocinio del MiC- Direzione generale dei Musei della Campania

Nuovi appuntamenti per la rassegna letteraria Benevento con Dante organizzata da Culture e Letture aps in collaborazione con alcune delle associazioni presenti in città.

L'iniziativa che ha proposto un cartellone di eventi dallo scorso mese di marzo fino a tutto dicembre 2021 gode del patrocinio del MiC- Direzione generale dei Musei della Campania e per alcuni dei momenti del patrocinio del Comitato delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del poeta.



Il prossimo 15 settembre, alle 18, per "Dante e la matematica", una conferenza del professore Ferdinando Casolaro, in collaborazione con l'associazione Mathesis, alla quale parteciperà Maria Grazia Nazzaro.

Alfredo Martinelli animerà l'incontro con gli interventi di Alda Parrella e Ilaria Masiello (ingresso libero fino ad esaurimento posti, obbligo di greenpass).



Il 19 settembre, alle 18, in Piazza Ponzio Telesino nella Casa di Dante, l'Associazione cukturale Pakù aps presenta "Dicondidante", le interviste ritrovate - Dante in città, con Carmen Baccari, Anna Maria Ceracchio, Gianluigi Crocco Egineta, Filomena Donato, Bruno Formato, Giuseppina Pirozzi, Carlo Ranaudo, Antonio Repola (ingresso consentito con greenpass con prenotazione obbligatoria al numero 3473542545).