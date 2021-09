Giornate Europee del Patrimonio, fine settimana dedicato alla cultura Il comune di Benevento ha aderito all'evento

Sarà un fine settimana dedicato alla cultura anche nel capoluogo sannita. Il Comune di Benevento ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio che si terranno il prossimo 25 e 26 settembre, organizzando una serie di appuntamenti per celebrare al meglio gli “European Heritage Days”, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, quest’anno promossa col tema: “Patrimonio culturale: tutti inclusi”.

Il weekend dedicato al patrimonio culturale partirà sabato 25, quando alle ore 10 ci sarà una visita guidata al MudiBU’ (Museo dei burattini) presso il Piccolo

Teatro Libertà. A seguire l’associazione “Tanto per Gioco” metterà in scena “La battaglia di Benevento, ovvero O cunto e Manfredi”, uno spettacolo di

marionette e narrazioni. Domenica 26 settembre, invece, alle ore 17,30 nell’ambito delle celebrazioni per il decennale Unesco, presso la aala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V,

sarà presentato un lavoro di video/arte realizzato dal Centro Studi di Carmen Castiello, con la regia curata da Giuseppe Iadonisi.

Il video celebra le nozze di Arechi ed Adelperga ambientate nel complesso monumentale di Santa Sofia, dichiarato, ormai dieci anni fa, Patrimonio

Mondiale dell’Umanità nel sito seriale “I Longobardi in Italia".

La due giorni dedicata al Patrimonio culturale sarà chiusa dallo spettacolo “La cicala, la formica e...” di Teatro Eidos, che si terrà alle ore 18 presso il MudiBU’.

Nel corso del weekend il MudiBU’ resterà aperto al pubblico per le visite dalle 9 alle 14 mentre la Chiesa di Santa Sofia sarà aperta dalle 8 alle 12 e dalle 16:30

alle 20.