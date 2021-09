"Dante e le cose del cielo", mercoledì l'incontro organizzato da Uselte Auser Conversazione di Luigi De Nicola

Nel settimo centenario della morte del Poeta Dante Alighieri, nell’ambito del cartellone Benevento con Dante, Uselte Auser Benevento realizza per la seconda volta un incontro tematico. Mercoledì 29 settembre alle ore 18, presso La Fagianella, si terrà la conversazione di Luigi De Nicola su “Dante e le cose del cielo”. Titolo generico che comunque afferisce all’excursus che De Nicola effettuerà sugli aspetti astronomici presenti nel Poema dantesco. Conosciamo quanto sia ardua la materia. Lo stesso Dante, nel secondo canto del Paradiso, si rivolge ai lettori, ammonendoli a non seguirlo nell’ultima parte del viaggio, qualora non siano in possesso di un’adeguata preparazione filosofica e teologica che consenta loro di affrontare le grandi difficoltà della materia che Egli si accinge a trattare. Sul piano dei contenuti e della destinazione dell’opera, il Canto infatti dichiara che il Paradiso si presenta come una sfida eccezionale e inedita (descrivere un regno completamente immateriale e al di là delle possibilità umane di comprensione: “l’acqua ch’io prendo già mai non si corse” (II, v.7). Seguiremo con particolare attenzione la trattazione di De Nicola, corredata da foto e video.