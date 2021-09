"Dignità umana. Valore e tutela", il nuovo corso all'Unisannio L'iniziativa dell'Ateneo sannita

Un nuovo percorso formativo che rivolga attenzione a valori fondamentali come la "dignità umana". E' l'iniziativa dell'Università degli studi del Sannio di Benevento dove da domani prenderà il via il corso su "Dignità umana. Valore e tutele".

"L’insegnamento - viene spiegato dall'Ateneo sannita che ha annunciato l'iniziativa sui social - viene erogato a valere sul corso di laurea magistrale in giurisprudenza, è aperto agli studenti di ogni percorso formativo dell’ateneo, inclusi quelli di dottorato, e offrirà la lezione inaugurale, le conferenze ed i seminari collaterali a chiunque vorrà partecipare, anche tra i non iscritti. Titolare il prof. Pierpaolo Forte, che lo ha concepito, con i professori Antonella Tartaglia Polcini e Gaetano Pecora, con il coinvolgimento di molti docenti dell’ateneo e di testimoni, esperti, studiosi esterni. Oltre a contemplare le evoluzioni storiche del concetto della dignità, sia nelle origini più remote che, soprattutto, nella modernità, il corso si concentrerà sulla centralità culturale, politica e giuridica che la dignità ha assunto a partire, in particolar modo, dalla seconda metà del ‘900, anche in seguito alle terribili, tragiche esperienze dei regimi totalitari. La pervasiva e complessa presenza del concetto della dignità nel mondo di oggi ha spinto l’Università del Sannio a contemplare un percorso formativo dedicato, ritenendo che un giovane essere umano del XXI secolo debba avere questa consapevolezza nella propria dotazione personale".