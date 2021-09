Inaugurata la mostra di Tanino Liberatore alla Rocca dei Rettori Evento che torna dopo lo stop imposto dalla pandemia

Inaugurata questa mattina la Mostra di Tanino Liberatore “La potenza del segno”, nell’ambito del Comicon Extra edizione 2021 promossa da Sannio Europa e dalla Regione Campania presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento. A tagliare il nastro tricolore sono stati gli esponenti della Presidente con il presidente Antonio Di Maria, l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci e lo stesso Tanino Liberatore.

Giuseppe Sauchella, amministratore unico di Sannio Europa, ha così illustrato l’evento: "Con la mostra di Tanino Liberatore, ricominciamo là dove … ci eravamo lasciati, vale a dire alla sospensione delle nostre attività espositive, per via del Covid. La fama internazionale e la bravura di questo artista ci danno, però, un nuovo impulso e ci consentono di proseguire, con maggior lena, nell’attività di promozione del territorio e della nostra rete museale. Ricordiamo pure che con l’acquisto del ticket per la mostra di Liberatore, si avrà diritto all'ingresso ridotto presso i siti museali della Provincia di Benevento”.

Mentre Carlo Cigliano di Comicon ha spiegato: “La pandemia ci ha impedito di svolgere, per due anni, la tradizionale e attesa rassegna a Napoli. Riprenderemo l’anno prossimo, ad aprile. Ma non meno importante è questa iniziativa che abbiamo definito “Extra”, perché ci ha consentito di toccare, in una sorta di itinerario artistico, tutte le realtà della Campania. Ed è stata una bellissima opportunità, a cominciare dalla collaborazione con la Provincia di Benevento”.

Il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha così motivato la sua decisione di ospitare la mostra: “È davvero questa una giornata simbolica che ci proietta in quella normalità che tanto abbiamo atteso. Le difficoltà per questi eventi non sono mai poche ma le abbiamo superato con la professionalità di tutta la struttura amministrativa e con la volontà di chi mira a un traguardo ambizioso, quale la definitiva consacrazione delle aree interne, che hanno un eccezionale patrimonio artistico, monumentale e ambientale, che può essere il volano per il futuro. Quello che voglio, ancor di più, sottolineare, è il rapporto fecondo che si è sviluppato con l’assessore regionale Casucci che sta dando vita a una condivisione istituzionale di strategie e di obiettivi, come mai era accaduto prima, che consente al Sannio di essere protagonista sullo scenario regionale e giocarsi la partita decisiva dello sviluppo, partendo proprio dalla valorizzazione del patrimonio esistente e, nello specifico sannita, del reticolo museale e storico”.

Il Maestro Liberatore ha quindi aggiunto: “Non era mai stato a Benevento, sebbene non abiti lontanissimo. E oggi sono felice di essere qui, anche per la qualità dell’accoglienza che mi è stata riservata. Sono davvero contento di questa esperienza e spero che i visitatori restino soddisfatti”.

L’assessore Felice Casucci ha così illustrato l’impegno della Regione Campania per promuovere la “nona arte”: “Ogni iniziativa che stimoli o esalti la creatività mi troverà sempre in prima fila, perché sono convinto che uno degli elementi della libertà di un individuo risieda nella creatività. Con Comicon c’è un rapporto consolidato, perché come Regione Campania guardiamo con favore ai nuovi linguaggi artistici, in particolare il fumetto che ha grande presa sui più giovani. La mia presenza a Benevento, in una terra che amo, serve a rafforzare il feeling istituzionale con la Provincia di Benevento, nell’ottica di creare le condizioni perché sia sempre più forte l’interesse e il flusso turistico verso questa splendida terra”.