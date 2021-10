Al Teatro Romano la rievocazione storica 'Il Primo Duca' L'appuntamento nel fine settimana

Nuovo appuntamento questo fine settimana al Teatro Romano, dove domani e domenica andrà in scena “Il Primo Duca”, rievocazione storica sulle origini del Ducato di Benevento.

Partendo dalle guerre greco-gotiche, che videro Benevento come uno dei principali luoghi dei conflitti, la narrazione rievocativa accompagnerà i partecipanti tra assedi e battaglie in cui oltre 60 rievocatori storici faranno tornare in vita gli eserciti dei Goti, dei Bizantini e dei Longobardi e, ripercorrendo gli scontri militari fondamentali, come la battaglia di Tangina, la battaglia dei Monti Lattari e la sconfitta militare ad opera di Baduario, racconteranno la nascita del Ducato longobardo di Benevento.

L'evento, realizzato con il sostegno del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica del Ministero della Cultura, è realizzato dall'associazione culturale Benevento Longobarda in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, Pars Occidentis e il Coordinamento nazionale dei gruppi di rievocazione storica dell'Italia tardoantica e altomedievale.

La partecipazione all’evento è nel rispetto della normativa anticovid con obbligo di green pass.