Il culto di San Gennaro a Benevento, si presenta il libro di Mario Iandanza L'appuntamento alla Cura Arcivescovile

Venerdì 29 ottobre verrà presentato il libro di Mario Iadanza "Principi, vescovi e reliquie a Benevento. La traslazione di San Gennaro", Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze 2021.

"L’importante novità - viene evidenziato in una nota - è costituita dalla pubblicazione della Translatio SS. Januarii, Festi et Desiderii (BHL n. 4140), una composizione agiografica di area beneventana redatta intorno alla metà del secolo IX, che narra il trasferimento dei resti mortali di san Gennaro dalle catacombe di Capodimonte in Napoli a Benevento nell’anno 831, durante il principato di Sicone (817-832). La nuova edizione viene proposta con la collazione del testo pubblicato degli Acta Sanctorum e quello tràdito dagli sino ad ora inediti codici Benev. 1 e Benev. 61 della Biblioteca Capitolare di Benevento, con il corredo della versione in lingua italiana a fronte e di un apparato di note filologiche e letterarie, richiami biblici, osservazioni storiche e geografiche. Questa seconda sezione del libro è preceduta da uno studio essenziale (sulla scorta delle acquisizioni scientifiche più recenti), che è articolato nei seguenti passaggi: la Chiesa beneventana tra i secoli VIII e IX; la traslazione di san Gennaro da Napoli a Benevento nelle fonti annalistiche, cronachistiche, epigrafiche e agio-liturgiche dei secoli X-XI e il contesto storico del trasferimento; la narrazione agiografica (datazione, autore, contenuto, finalità); la descrizione dei codici Benev. 1 e Benev. 61; alcune questioni aperte poste dal testo agiografico. Il volume è corredato dagli indici (dei manoscritti, biblico, degli autori, dei nomi di persona, dei nomi di luogo) e da un’appendice illustrativa nella quale vengono offerte testimonianze documentarie e artistiche, diverse per supporto e per epoca, ma tutte legate dal filo conduttore del culto di san Gennaro a Benevento".