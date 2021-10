Il Conservatorio scrive al neo direttore del Teatro Romano, Franzese La nota inviata dai vertici del conservatorio

E' Giacomo Franzese il nuovo direttore del Teatro Romano di Benevento. A lui è rivolto il messaggio del Presidente e del Direttore del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, che formulano le loro felicitazioni a nome del Conservatorio Nicola Sala al neo direttore dell’Area Archeologica "confermando la più ampia e costruttiva collaborazione da parte dell’Istituzione musicale sannita. Siamo convinti - scrivono i vertici del Conservatorio - che la consolidata esperienza maturata unita alle grandi doti professionali e scientifiche, saprà dare ulteriore lustro ad un sito archeologico che rappresenta uno dei grandi simboli culturali della provincia e della città di Benevento".

Questo il testo della missiva inviata al Direttore Giacomo Franzese.

"Preg.mo Direttore,

a nome del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, oltre che nostro personale, intendiamo formularLe i migliori auguri di buon lavoro per la prestigiosa nomina ricevuta dal Ministero della Cultura.

Ella è stata chiamata a guidare un settore strategico di indirizzo e riferimento, soprattutto delle nuove generazioni, da cui partono concrete speranze di rilancio del Paese ma soprattutto del Mezzogiorno d’Italia, che vive in uno stato di disagio sociale, economico e civile, reso ancor più evidente in ragione della grave crisi pandemica che, grazie al piano vaccinale del governo Draghi, ha imboccato la strada del superamento emergenziale.

La comunità della ricerca scientifica e tecnologica unitamente a quella dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, vive questo momento con gioia ed orgoglio, ma anche con fiduciosa attesa che Lei saprà dare quello straordinario contributo di competenza, dedizione e professionalità alla coesione dell’intero comparto, come già ampiamente dimostrato con i risultati recentemente raggiunti nella direzione del Polo museale nolano. Ben conoscendo il suo amore per la per l’arte e la musica classica, siamo consapevoli che non mancheranno occasioni di confronto e di diretta interlocuzione istituzionale, anche con il mondo Afam e con esso il Conservatorio di Musica “Nicola Sala”, che rappresenta un presidio di eccellenza formativa, di produzione e ricerca del territorio sannita per l’alta qualità e professionalità della classe docente e del personale oltre che per il rigoroso impegno dei propri studenti unitamente a quelli provenienti dall’area internazionale, che possono vantare ragguardevoli risultati didattici, artistici e professionali. Auguri di buon lavoro".