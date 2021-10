Dante Tran Tran, oggi l'incontro con l'autrice Mariangela De Luca presenta il suo libro a Benevento, alle 18.30

"Dante Tran Tran" è l'ìincontro in programma questo pomeriggio con Mariangela De Luca, autrice di

Galeotto fu 'l libro Dante nelle parole di tutti i giorni Mondadori, 2021. L'appuntamento è in programma oggi alle ore 18.30 presso la Librerietta Pulcetta / Libreria Masone, dialogano con l'autrice Tecla Iervoglini e Anna Palumbo.

Mariangela De Luca è nata a Benevento e da quando ha diciotto anni vive a Milano, dove si è laureata in Lettere classiche all'Università degli Studi. Insegnante di Italiano, ha ideato per i suoi alunni una rubrica inusuale, quella delle parole perdute, nella quale recupera termini desueti, molti di natura letteraria, entrata poi a far parte del programma "La Banda dei fuoriclasse" di RAIGulp. Galeotto fu 'l libro è il suo primo libro.

n piccolo viaggio dentro il grande viaggio nell'Inferno di Dante, illustrato da Gabriele Pino e illuminato dallo sguardo pieno di stupore di Mariangela De Luca, che, come per magia, ci conduce attraverso i lati più oscuri dell'essere umano, fino a riveder le stelle.

Il viaggio nella Commedia di Dante non è una semplice passeggiata, è una vera e propria scalata. E per affrontare insieme a lui il percorso infernale che dalla dannazione ci conduce verso la salvezza occorre un certo equipaggiamento: uno zaino leggero ma con dentro tutto quello che serve. Una mappa che ci dica dove siamo, una borraccia di parole chiare e coinvolgenti e una bussola che, attraverso versi così famosi da essere diventati modi di dire ancora vivi nel nostro parlato, ci guidi senza timori. Ed ecco che, con questo "zaino di parole" a cui con un soffio delicato è stata tolta la polvere delle secolari imposizioni scolastiche, riusciamo anche noi a partecipare a tutta la meraviglia che è contenuta in questo poema infinito, scritto settecento anni fa.