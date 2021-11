Parte la tournée di Amore mio aiutami, la nuova commedia di Renato Giordano Con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio debutta il 12 novembre al Teatro Dehon di Bologna

Parte la tournée di Amore mio aiutami, la nuova commedia di Renato Giordano con Maurizio Micheli e Debora Caprioglio, prodotta da “La Pirandelliana”, che debutta il 12 novembre al Teatro Dehon di Bologna ed in scena in tutta Italia. Liberamente ispirato alla sceneggiatura di Rodolfo Sonego, da cui il film del 1969 diretto da Alberto Sordi e interpretato da Alberto Sordi e da Monica Vitti, Amore mio aiutami è la classica commedia all’italiana degli anni 60. La vicenda è grottesca ma (tragicamente) potenzialmente reale.

"Raffaella e Giovanni - spiega Giordano nelle note di regia - sono sposati e innamorati. Lei pero` inizia a provare attrazione per un altro uomo e gioca la carta della sincerità per tentare di salvare la propria relazione col marito, purtroppo con risultati disastrosi. E` una strana storia, Amore mio aiutami. Sembra un pamphlet sul mutamento dei costumi e dei valori di una Italia stanca di vecchie ipocrisie e desiderosa di nuove sensazioni, preferibilmente forti. Giovanni, il nostro protagonista, racconta il suo disagio per il repentino e un po’ incomprensibile mutamento delle relazioni umane e dei sentimenti basati sull’ostinazione, non sempre giusta, della verita` a tutti i costi.

Cosi si trova ad affrontare le difficolta` e l’ipocrisia di una coppia che vuole aprirsi, farsi moderna, entrare nel tempo che vive senza avere la cultura e il distacco necessario affinché questo accada.

Una storia sempre attuale come l’amore, l’amore che inesorabilmente si evolve, muta, cambia senza tener conto di niente e di nessuno, amore che attraversa tutto e tutti, sempre alla ricerca di una passionalità nemica delle abitudini. Una regia pulita e lineare, senza sottolineare o prendere questa o quella posizione, lo spettatore sara` portato per mano in una apparente favola che in realta` rappresenta la vita di tutti i giorni".

Adattamento teatrale e regia di Renato Giordano, Maurizio Micheli – Debora Caprioglio con Loredana Giordano, Renato Giordano, Raffaele La Pegna costumi Alessandro Lai, musiche Saverio Martucci, scene Luigi Strada

aiuto regia Marco Vetrone, foto di scena Pino Le Pera, produzione esecutiva Elisabetta Nepitelli Alegiani.