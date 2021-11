Violenza contro le donne, tema al centro dell'incontro "Fuori dal silenzio" L'appuntamento della fondazione Romano, il 24 novembre, a Telese Terme

Mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), in occasione della Giornata Internazionale ONU contro la violenza sulle donne, ospita l’incontro dal titolo “Fuori dal silenzio”.

Introduce e modera Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; intervengono Anna Maria Iannotta, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Haumea-Fuori dal silenzio, Giovanni Saladino, neurologo e psicoterapeuta, Angela Abbamondi, avvocato cassazionista. L'appuntamento ha l'obiettivo di affrontare l'emergenza sociale e culturale della violenza sulle donne in ogni sua forma, fornendo spunti di prevenzione, di intervento e di sostegno finalizzati alla sensibilizzazione del fenomeno, sia nella sfera del singolo che della collettività. Un dialogo a più voci per interrogarsi circa le origini e le motivazioni degli episodi che generano soprusi, affrontare le conseguenze del trauma ripetuto (che non agiscono solo sul “corpo e l’animo” di chi subisce i maltrattamenti, ma lasciano tracce e cambiamenti profondi anche nell’encefalo), conoscere i casi e le tutele previste in materia dalla legge. La partecipazione all’evento segue le prescritte misure anti-covid, nel pieno rispetto delle attuali normative. Ingresso fino ad esaurimento posti con green pass obbligatorio.